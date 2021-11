Un début prometteur

Sophie Nélisse promettait, avec Yellowjackets, un univers « très intense » et « très sombre ». Elle n’a pas menti. La série nous agrippe dès son premier épisode, jetant les bases pour une suite aussi complexe que troublante.

Le mystère s’installe donc rapidement dans la série américaine Yellowjackets, où on fait la connaissance d’une bande d’adolescentes membres d’une équipe de soccer féminine.

Leur destin, initialement rempli de promesses, prendra une tournure glauque et cauchemardesque lorsque l’avion les menant à un championnat s’écrasera en pleine forêt, où elles demeureront 19 mois avant d’être secourues.

25 ans plus tard

En parallèle, on suit quatre de ces femmes, 25 années plus tard. Devenues adultes, elles n’ont visiblement pas toutes réussi avec autant de succès à s’adapter à leur retour à la civilisation.

Mais que s’est-il passé entre l’accident d’avion et l’arrivée des secours ? On l’ignore pour l’instant. On se doute toutefois que les conflits, la violence et même le cannibalisme ont marqué ces 19 mois en forêt.

Sophie Nélisse brille ici particulièrement fort, la Québécoise ayant hérité du rôle le plus intéressant et nuancé, du moins pour le moment.

Sans être saisissante, la ressemblance avec Melanie Lynskey (sa contrepartie plus âgée) fonctionne franchement très bien. Les deux actrices sont en parfaite symbiose dans le ton de ce personnage qu’on retrouve à deux époques bien différentes de sa vie.

Dans les autres cas, toutefois, on peine à faire les liens au fil du premier épisode, que ce soit pour Juliette Lewis et Sophie Thatcher ou encore Christina Ricci et Samantha Hanratty. Ça viendra, on imagine.

N’empêche, la transition entre les époques se fait sans grand heurt. On suit avec autant d’intérêt les adolescentes que les adultes, voyant l’intrigue se déployer en deux temps avec efficacité et un rythme parfaitement bien soutenu.

Bref, on sait d’ores et déjà que Yellowjackets meublera nos dimanches soirs à venir.

La série Yellowjackets sera diffusée sur Crave à compter de dimanche, 22 h.