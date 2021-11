Victoria Diamond a embrassé la culture québécoise

Arrivée à Montréal en 2006 après avoir quitté Halifax, la comédienne Victoria Diamond s’est installée dans la Belle Province et fait aujourd’hui carrière dans les deux langues.

Elle est de la dernière saison de L’heure bleue à TVA et reprend son rôle dans la série Pour toujours, plus un jour, dont la deuxième et dernière saison sera diffusée à Noovo dès janvier.

La jeune femme, qui est débarquée dans la métropole pour ses études en danse contemporaine, a ensuite élargi son terrain de jeu, embrassant la culture québécoise. Au départ, elle ne parlait pas bien la langue de Molière.

«C’est le théâtre qui m’a permis de perfectionner mon français», a-t-elle dit en entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO COURTOISIE, Danny Taillon

Elle trouve regrettable que le reste du Canada s’intéresse peu au Québec, dans la foulée de la controverse entourant le président d’Air Canada, Michael Rousseau, qui vit à Montréal depuis 14 ans sans parler français.

«Je trouve ça dommage que le reste du Canada ne porte pas plus attention à la culture québécoise, parce que c’est extrêmement riche. [...] C’est tellement une richesse de parler les deux langues», a-t-elle ajouté.

«C’est important que les anglophones au Canada fassent un effort pour connaitre le Québec. Je me sens choyée pour ma part.»

Dans L’heure bleue, elle incarne Casey Karpman, une anglophone juive qui parle français, même avec son frère David (Nico Racicot).

PHOTO COURTOISIE, Danny Taillon

«Ce que je trouve important de ce rôle, c’est qu’il apporte un autre aspect de Montréal. Casey vient d’un milieu plus conservateur et traditionnel, elle chemine à travers ses propres désirs et appels», a relaté la comédienne.

«Tout ce que je peux dire, c’est qu’il va y avoir une résolution de sa quête d’ici la fin de la série», a-t-elle ajouté.

Casey a un jeune bébé et son mari a peu de temps à leur accorder, ce qui la blesse, mais elle est incapable de le quitter. D’ici la finale de L’heure bleue, le 30 novembre prochain, Casey va subir les foudres de Jules (Frédéric Lemay) et de Roxanne (Noémie O’Farrell), qui sont exaspérés par la présence de la jeune femme dans leur appartement. Son frère David devra encore jouer les arbitres.

Fin d’un cycle

Victoria Diamond a achevé vendredi dernier les tournages de l’ultime saison de Pour toujours, plus un jour. Elle y incarne Mia Myles, l’amie de Delphine (Catherine Brunet) qui accompagne son amoureux Chuck (Pier-Luc Funk) vers la mort.

«C’est vraiment un déclin tranquille, tout le processus, en famille et entre amis, de la dernière année de vie de Chuck», a-t-elle résumé.

Après une pause qu’elle s’accorde en ce moment, Victoria Diamond va s’attaquer à un projet de court-métrage avec son amie Mylène Mackay. On la verra aussi dans le film Lignes de fuite de Catherine Chabot et de Miryam Bouchard, dans lequel elle joue la blonde de Mariana Mazza, ainsi que dans la deuxième saison de Six degrés à Radio-Canada et dans Blood and Treasure à CBS.

La série L'heure bleue est présentée à TVA chaque mardi à 20 h.