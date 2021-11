Vladimir Guerrero fils met la main sur le prix Hank-Aaron

La saison remarquable de Vladimir Guerrero fils a été reconnue, mardi, puisque le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto a mis la main sur le prix Hank-Aaron, remis au meilleur joueur offensif de la saison.

Récipiendaire pour la Ligue américaine, Guerrero a vu le voltigeur Bryce Harper, des Phillies de Philadelphie, être le gagnant dans la Nationale. Guerrero est également l’un des finalistes pour le titre de joueur par excellence dans l’Américaine.

«Je suis très fier de travailler dur et de montrer mon travail acharné et de gagner un prix comme celui-ci, a dit Guerrero sur les ondes de la chaîne MLB Network. Très fier et très heureux.»

Le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal portant le même nom a mené tous les frappeurs du baseball majeur avec 48 circuits et 123 points marqués en 2021. Sa moyenne de ,311 est également sa meilleure en trois campagnes avec les Jays.

Guerrero fils est le quatrième représentant de l’équipe canadienne à remporter cet honneur après Carlos Delgado (2000), Jose Bautista (2010 et 2011) et Josh Donaldson (2015).

Salvador Perez (Royals de Kansas City), Cedric Mullins (Orioles de Baltimore), Jose Ramírez (Indians de Cleveland), Shohei Ohtani (Angels de Los Angeles), Aaron Judge (Yankees de New York) and Matt Olson (Athletics d’Oakland) étaient les autres candidats.

Reconnaissant

Dans la Nationale, Harper a également dominé dans une catégorie des ligues majeures avec 42 doubles. Il a claqué 35 longues balles et maintenu une moyenne de ,309.

«C'est un tel honneur, a commenté Harper. Pouvoir gagner ce prix après le décès de Hank en janvier – je veux dire, quelle personne incroyable il était... Simplement d’être capable de gagner ce prix, je suis très reconnaissant et je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont voté pour moi.»

Un panel de huit membres du Temple de la renommée, de même qu’un sondage auprès des partisans, ont permis d’établir les lauréats.