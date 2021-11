POLIQUIN, Roland



À son domicile, le 5 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Roland Poliquin, époux de madame Monique Sanschagrin. Il demeurait à Pont-Rouge. Il était le fils de feu monsieur Théodule Poliquin et de feu madame Marie-Jeanne Marcotte. Monsieur Poliquin laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Linda (Daniel Dussault) et Réjean (Renée-Claude Roy); ses petits-enfants: Weena Dussault (Jérôme Landry), Laurie Dussault (Eric Gosselin) et Christophe Poliquin (Juliette Paré); ses arrière-petits-enfants: Samuel et Romane Landry, Arthur et Jules Gosselin. Il laisse aussi dans le deuil, sa sœur Pauline Poliquin, sa belle-soeur Lorraine Jobin, son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Sanschagrin: Bernadette, Pauline, Pierrette (Paul Germain), Francine et Lisette Michaud ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, belles-soeurs et beaux-frères des familles Poliquin et Sanschagrin. Remerciements au personnel soignant du CLSC de Pont-Rouge, au soutien à domicile ainsi que l'équipe des soins palliatifs, particulièrement à M. Claude Thibault. Merci également au Dr Viens et au Dre Andréanne Leboeuf pour leur professionnalisme et leur humanisme. La famille tient à dire un gros merci au personnel du Château Bellevue pour tous les bons soins et l'amour reçu. Monsieur Poliquin ne sera pas exposé.sous la direction de laL'inhumation des cendres aura lieu, privément, à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca.