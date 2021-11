HAMEL, Marius



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 novembre 2021, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marius Hamel, époux de madame Michèle Baril, fils de feu dame Bernadette Desrochers et de feu monsieur Maurice Hamel. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille immédiate. Outre son épouse Michèle, il laisse dans le deuil ses fils: Martin (Sarah Saheb) et Vincent (Dominique Bérubé); la mère de leurs fils Denise Lemay (Gérard Scheubel); ses petits-enfants: Daphnée, Ariane et Alexis; ses frères et sœurs: Monique Hamel (Louis Montambault), Thérèse, Marcel (feu Ginette Michaud) et Gilles (Thérèse Boisvert); ses beaux-frères et belles-sœurs: Francine Baril (Ghislain Painchaud), Jean-Pierre (Francine Baillargeon), Jacques et Manon (Yves Boudreault); ainsi que sa belle-maman Aliette Painchaud. Il laisse également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marius a remporté le titre de bénévole de l'année pour l'organisme communautaire Rayon de soleil de l'Ancienne-Lorette avec qui il a travaillé pendant 14 ans. Nous remercions l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur grande sollicitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'organisme Procure pour la recherche contre le cancer de la prostate.