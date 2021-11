RIVARD, Rita



La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de madame Rita Rivard, décédée le 8 octobre 2021, à l'âge de 98 ans et 6 mois, à son domicile. Elle demeurait à Boischatel et autrefois à Lac Malcom. Elle était l'épouse de feu monsieur Pierre-Émile Soucy. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Rivard et de feu madame Marianna Thériault. Madame Rivard était la mère de : feu Claude (Isa Cabréra), Guy, Pierrette, Bernard (Suzanne Galarneau), feu Suzanne, Christiane (Maurice Gagné), Luc (France Turcotte), Bruno, Langis, feu Jacques. Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Nancy (Pierre), Stéphanie (Maxime), Julie (Carl), Marie-Pierre, Bryan, Rock, Kim, Dany (Alexandra), Alex (Nicola), Mathieu (Maude), Édith, Marc (Kim), ses arrière-petits-enfants : Maude (Yoan), Pierre-Olivier, Thiery, Joany, Daphnée, Émilie, Charles-Étienne, Alice, Ayeska, Kaliah, Kelly-Ann, Éliane, Charlotte, Léane; ses arrière-arrière-petits-enfants : Jayden et Maylia. Elle était la soeur de : feu Louis-Aimé, feu Camille (feu Gaby Simard), feu Armand (feu Madeleine Rioux), feu Jean-Marc (Gisèle Marin), feu Marcel (feu Grace Casey), Myrtha (Omer Robichaud), Gina (Gustave Belzile), feu Yvan (feu Réjeanne Fournier), feu Denise (André Leriche), feu May (feu Guy Miousse). Elle était la belle-soeur de la famille Soucy : feu Cécile (Jean-Paul Carrier), feu Florentine (feu Antoine Bérubé), feu Louis, feu Clémence (feu Léonard Marcoux), feu Eugénie (feu Gérard Locas), feu Rita (feu Alexis Marcoux), feu Jean Marie (Béatrice Migneault), Simone Roussel (Mario Morin). Elle laisse aussi dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à la, de 10 h à 13 h 45 etL'inhumation aura lieu au cimetière de Saindon, à Sayabec. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, par l'entremise de l'hôtesse. Sur le site gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès.