ROY, Denise



Au CHSLD de Lévis, le 4 novembre 2021, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédée madame Denise Roy, fille de feu Honoré Roy et de feu Ernestine Langlois. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Lucie Bégin), Denise, Danie (Jean-François Caron), François (Nathalie Tremblay), Mathieu (Genève Perron-Deshaies); son ex-époux Richard Lemieux; ses petits-enfants: Benjamin (Marie-Anne Rousseau), Émilie (Frédérik Paré), Sabrina (Marie-Andrée Jacques), Samuel (Matisse Gagnon) et Simon; ses arrière-petits-enfants: Alexia et Xavier; ses frères et sœurs: feu Jeanne d'Arc (feu René Roy), feu Valère (feu Rose Lacroix), feu Marie-Louis (feu Réjeanne Lapointe), feu Laurence, Anita (feu Robert Lemieux), feu Denis (Yvette Côté), feu Lucienne (feu Guy Renaud), André (feu Suzanne Hamel) et feu Martin; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les membres de l'équipe du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués et pour leur dévouement. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.le vendredi 12 novembre de 18h30 à 21h.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.