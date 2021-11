CÔTÉ, Pierrette Descarreaux



Entourée de l'amour de ses proches, le 5 novembre 2021, est décédée madame Pierrette Côté. Elle laisse dans le deuil l'amour de sa vie, son mari, Benoit Côté. Elle était la mère adorée de Alain, Marc, Lucie et Eric ainsi que la belle-mère de Louise, Céline, Gilles et Elizabeth. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Stéphanie (Nick), David (Krystina), Tania, Lisa-Julie (Jim), Henrick, Joëlle, Adrien et Ruby ainsi que ses soeurs, Thérèse, Charlotte et Murielle, son frère, Jean-Guy, de même que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances aule dimanche 21 novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h, lundi de 9h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer en son nom. Des formulaires seront disponibles sur place.