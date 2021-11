Achat d’une propriété neuve: il ne faut pas verser plus de 50 000 $ en acompte!

En effet, Garantie de construction résidentielle (GCR), l’organisme mandaté par le gouvernement du Québec depuis le 1er janvier 2015 pour administrer le plan de garantie obligatoire des habitations neuves, le rappelle : la loi protège les acomptes jusqu’à un montant maximal de 50 000 $.

«Notre message concernant les acomptes est le suivant : si vous décidez de verser un acompte à votre entrepreneur, ne dépassez jamais le montant maximal couvert », explique François William Simard, vice-président, Communications et Relations partenaires chez GCR.

Des précautions à prendre

Avant de signer une promesse d’achat et de verser un acompte, des précautions s’imposent. Dans un premier temps, il faut vous assurer que l’entrepreneur avec qui vous faites affaire est bien accrédité chez GCR, une obligation légale, et qu’il détient une licence valide de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Comment le vérifier ? C’est facile. Il vous suffit de consulter le Répertoire des entrepreneurs accrédités, un outil en ligne développé par GCR. Assurez-vous également que l’entreprise a bien enregistré le projet immobilier que vous projetez habiter. En quelques clics, vous saurez ainsi si votre entrepreneur est en règle et si votre future propriété est couverte par le plan de garantie obligatoire.

« Il est aussi important d’avoir des preuves écrites du versement de l’acompte qui doit être signée par l’entreprise et par l’acheteur, recommande François-William Simard. Des preuves comme une attestation d’acompte signée par l’entreprise et par l’acheteur, mais aussi une copie des chèques encaissés ou de relevés bancaires, des reçus ou une quittance. Sans une preuve écrite, le remboursement ne pourrait pas être effectué. »

Même si la pratique d’exiger un acompte est légale et assez courante, elle n’est pas obligatoire. Si vous acceptez d’en verser un, votre argent sera protégé pourvu que l’entreprise réalisant la construction soit accréditée et que vous ne dépassiez pas le montant maximal protégé par la loi. Et soyez prudents si un entrepreneur exigeait un montant supérieur à 50 000 $. Sinon, votre rêve pourrait bien se transformer en cauchemar.

« Il est facile de tomber en amour avec un projet quand on pense avoir trouvé la propriété tant recherchée. On peut alors baisser la garde pour s’engager parfois trop vite sans faire les vérifications nécessaires. La vigilance est toujours de mise dans un projet aussi important que d’acheter une habitation neuve », conclut M. Simard.

