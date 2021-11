Aide recherchée pour frère difficile

Nous sommes une famille de quatre enfants, tous au-delà de la cinquantaine. Notre aîné âgé de 68 ans, a un caractère difficile. À l’image de notre père, il a toujours fonctionné à la terreur. Il n’a pas d’amis et n’a jamais gardé ses conjointes bien longtemps. À force de gâcher nos rencontres après le décès des parents, il a fini par ne plus être invité nulle part.

Mon autre frère et ma sœur ne le voient plus depuis au moins cinq ans. Moi la plus jeune, je le fréquente encore. Mais il réussit à me blesser tant il a l’art de me balancer mes quatre vérités en pleine face sans ménagement. Ma mère qui l’a protégé jusqu’à son décès m’a mise en charge de prendre sa relève. Mais lors de sa dernière visite à la maison, il a réussi à mettre mon mari tellement à bout de nerf, que celui-ci a décidé de mettre fin à notre relation avec lui.

Je ne sais plus quoi faire pour l’aider. Je suis à court d’imagination. Quand je tente de lui expliquer qu’il pourrait apprendre à se calmer pour être un peu plus acceptable en société, il me défile tous les reproches qu’il a envers notre famille et la société en général. Ça me cloue le bec chaque fois. Je ne sais plus comment le protéger contre lui-même, vu qu’il me blesse chaque fois qu’on se voit.

Ma mère qui souhaitait que je m’occupe de lui doit se retourner dans sa tombe devant le désastre qu’est devenu notre famille, elle qui tenait à ce qu’on reste soudés ensemble, en dépit de l’attitude rébarbative de mon frère envers tout le monde. Elle m’avait à cet effet demandé de veiller sur lui pour ne pas que les autres l’abandonnent. Faillir ainsi me rend folle. Que puis-je faire de plus pour lui ?

Soeur dans un cul-de-sac

Il existe des gens qu’on ne peut pas aider parce que ça ne les intéresse pas de l’être. Votre frère me semble de cette espèce, tant il est asocial. Arrêtez de poursuivre l’œuvre désespérée de votre mère, puisqu’il n’y a rien à faire pour ce garçon. Ne pensez-vous pas qu’il aime être comme il est puisqu’il ne s’est jamais amendé pour toutes les bêtises qu’il se permet de dire aux gens ? À moins d’être masochiste, vous devriez suivre la ligne de conduite adoptée par votre mari.