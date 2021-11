Air Canada veut se mettre au carburant vert

Air Canada a annoncé mercredi la signature avec Carbon Engineering d’un protocole d’entente pour explorer les possibilités commerciales de la technologie de carburant d’aviation durable.

L’entente signée avec l’entreprise canadienne spécialisée dans les énergies propres, vise une coopération dans les carburants d’aviation durables (CAD, grâce à une technologie exclusive d’extraction directe dans l’air.

La technologie de carbone Engineering permet de capter le dioxyde de carbone (CO2) directement dans l’atmosphère.

«Nous sommes heureux de devenir officiellement la première société aérienne canadienne à travailler avec Carbon Engineering à l'avancement de nouvelles technologies transformatrices axées sur la viabilité commerciale des CAD et l'élimination du carbone, deux éléments importants pour promouvoir une aviation durable à long terme et à l'échelle mondiale», a indiqué Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada.

«À Carbon Engineering, le soutien à la décarbonisation de l'industrie de l'aviation est un élément clé de nos plans de commercialisation, et nous sommes ravis de travailler avec une grande société aérienne comme Air Canada pour trouver des moyens d'accélérer le potentiel des solutions basées sur l'extraction directe dans l'air et favoriser la transition énergétique de l'aviation», a réagi Steve Oldham, chef de la direction de Carbon Engineering.

Le transporteur aérien s’est engagé à atteindre la carboneutralité dans l’ensemble de ses activités mondiales d’ici 2050.

