LÉVESQUE, Bernadette Lortie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er novembre 2021, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée dame Bernadette Lortie, épouse de M. Jacques Lévesque. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de Saint-Grégoire-de Montmorency.Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques ; ses enfants : Mario, Josée (Martin Lamarre) ; ses petits-enfants : Jacob et Zachary; son beau-frère et sa belle-sœur : Michel, feu Raynald (Huguette Grenier) ; sa cousine qu'elle considérait comme sa sœur Claudette Tardif (Jacques Bélanger), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca