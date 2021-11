CH : Cédric Paquette sur la touche

Absent de l’entraînement de mercredi, l’attaquant du Canadien de Montréal Cédric Paquette sera sur le carreau pour une dizaine de jours.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, mercredi, lors du point de presse qui a suivi la séance des siens.

Paquette avait quitté le match de mardi soir – contre les Kings de Los Angeles – en deuxième période. Il n’était pas revenu au jeu par la suite. Le Tricolore n’a pas identifié la nature de la blessure du Québécois.

En neuf matchs cette saison, Paquette est toujours à la recherche de son premier point dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge.

Drouin n’y sera pas jeudi

De plus, Ducharme a affirmé que Jonathan Drouin n’effectuera pas son retour au jeu jeudi soir, quand les Flames de Calgary seront de passage au Centre Bell.

L’athlète de 26 ans a raté les trois derniers rendez-vous des siens, après avoir été atteint à la tête par un tir de son coéquipier Brett Kulak dans un match contre les Red Wings de Detroit.

Le pilote du CH a précisé que son joueur ne souffrait pas d’une commotion cérébrale, mais qu’il était aux prises avec des maux de tête.

«C’est un peu en montagnes russes, mais encore une fois, il n’y a pas de diagnostic de commotion. Il se sentait mieux hier [mardi] dans la journée et un petit peu moins bien en soirée et ce matin. Ce sera évalué au jour le jour», a expliqué Ducharme, avant d’ajouter qu’il ne faut jamais prendre de chance avec une blessure à la tête.

Dvorak et Anderson aussi absents

En plus de Paquette et Drouin, les attaquants Christian Dvorak et Josh Anderson étaient également absents à l’entraînement du jour.

Le premier était en journée de traitements, tandis que le second souffre d’un virus qui n’est pas la COVID-19.

«Nous avons confiance de le voir dans le match de demain [jeudi]. Nous voulions nous assurer qu’il soit au mieux de sa forme pour la partie. C’est pour ça qu’il n’était pas sur la glace», a dit Ducharme à propos de Dvorak.

Formation du CH à l’entraînement

Attaquants

Hoffman – Suzuki – Toffoli/Gallagher

Lehkonen – Evans – Armia

Pezzetta – Brooks – Belzile

Défenseurs

Chiarot – Petry

Kulak – Savard

Romanov – Wideman

Gardiens

Allen

Montembeault