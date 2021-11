EMOND, Réal



À son domicile, le 1er novembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Réal Emond, époux de dame Johanne Blouin. Il demeurait à Sainte-Pétronille-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 12 novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Ste-Pétronille l'Île d'Orléans avec la famille.Il laisse dans le deuil son épouse Johanne; ses filles: Catherine (Alexandre Chaussé), Valérie (Stéphane Couture); ses petits-enfants: Julien, Émilie et Marguerite Chaussé et Frédérique Couture; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pauline, Ghislaine (feu Lucien Blouin), Jean-Claude, Monique, Yolande (Gaston Lebel), Richard, Céline (Paul Vallée), Cécile Allie, Huguette Duguay et Michelle Rhéaume; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: Francine (Jean-Michel Marceau) et Charles, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses précieux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères Gilles et René. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la l'Association des bénévoles de l'Île d'Orléans, 1367 Chemin Royal, Bureau 202, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Québec. G0A 4E0. Un remerciement particulier au personnel du CLSC Orléans (soins palliatifs) et au Dre Marjolaine Tremblay pour leurs services professionnels et leur approche humaine.