De belles victoires pour des parieurs à Mise-o-jeu

Des parieurs de la région métropolitaine de Montréal ont fait beaucoup d’argent à Mise-o-jeu grâce à leur flair en ce début du mois de novembre.

• À lire aussi: Le CH favori... pour ne pas finir premier

Dimanche dernier, un Dorvalois a fait quatre prédictions parfaites au hockey et sa mise de 100 $ s’est transformée en un montant de 9820 $.

L’heureux parieur a décidé de mettre ses sous pour quatre paris pour lesquels il faut choisir parmi deux joueurs celui qui obtiendra le plus de points dans un match déterminé de la Ligue nationale.

Il a ainsi choisi Lucas Raymond (Red Wings) et non pas Chandler Stephenson (Golden Knights), Seth Jones (Blackhawks) au lieu de Roman Josi (Predators), Mathew Dumba (Wild) à la place de Noah Dobson (Islanders) et Troy Terry (Ducks) au détriment de Jordan Kyron (Blues).

La cote totale était de 98,20 fois sa mise.

Puis, au football de la NFL, un parieur de Saint-Léonard a choisi trois équipes victorieuses pour une cote totale de 51,97. Il a mis 177 $ sur la table et remporté 9230,33 $.

Ce Nostradamus du football avait prévu que les Broncos de Denver allaient défaire les Cowboys de Dallas, que les Falcons d’Atlanta battraient des Saints de La Nouvelle-Orléans et que les Jaguars de Jacksonville surprendraient les Bills de Buffalo. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agissait de trois prédictions très audacieuses.