Des aînés en CHSLD restent sur leur faim

Un comité d’usagers de l’est de Montréal affirme que la nourriture dans les établissements de soins de longues durées n’est pas de bonne qualité.

Il s’agit d’un problème qui refait surface et que les politiciens ont souvent promis de résoudre.

Ainsi, selon 1500 personnes ayant répondu au sondage, 39 % des usagers sont insatisfaits de l’adaptation des repas, 34 % sont insatisfaits des goûts, et 33 % sont insatisfaits de l’information des menus. Toutefois, 87 % se disent satisfaits de la quantité de nourriture.

« Quand t’es en CHSLD, c’est ta maison, tu es là 24 h/24. Le repas est souvent la seule activité à laquelle ces gens-là ont accès. Alors c’est important que ces mets-là soient goûteux. Ça leur rappelle aussi des bons moments dans leur vie », explique la présidente du comité des usagers, Jeannelle Bouffard.

« Ce n’est pas évident de travailler sur les goûts à tout moment quand on sait que certaines diètes doivent être pauvres en sel, pauvres en gras. Ce n’est pas toujours évident d’adapter des menus pour que ça demeure goûteux », affirme Hugo Ouellet, directeur des services techniques au CIUSSS de l’Est-de-l ’Île-de-Montréal.

« On a des enjeux budgétaires bien sûr, on est en train d’y remédier. On a des budgets qui sont disponibles maintenant, on est en train de bonifier l’offre alimentaire à plusieurs niveaux », poursuit-il.

D’ailleurs, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a reçu 1,2 M$ supplémentaire pour les centres d’hébergement et les CHSLD.

