Des performances qui laissent à désirer chez l’Avalanche

Quelques équipes auraient aimé mieux faire dans les premières semaines du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH) et c’est le cas de l’Avalanche du Colorado, qui en arrache malgré tout son talent.

Affectée par des blessures et des suspensions à certains de ses joueurs en cours de route, la formation de Denver présente une fiche décevante de 4-5-1 jusqu’ici et a profité de cinq jours de congé avant d’accueillir les Canucks de Vancouver, jeudi. Il est vrai que son attaquant Mikko Rantanen a manqué trois rencontres en raison d’une blessure au bas du corps, avant de renouer avec l’action samedi. Cependant, ses coéquipiers auraient dû mener les clubs vers des succès rapides et les victoires tardent à arriver. Il semble que le manque de constance soit évident, trop au goût de certains.

«La troisième période a été probablement l’une des pires que nous ayons jouées, disait d’ailleurs Rantanen au site NHL.com après la défaite de 4 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus la fin de semaine passée. Nous n’avions pas de jambes, que ce soit en offensive ou en défense. [...] Nous étions lents défensivement et pas suffisamment physiques. Parfois, on dirait qu’on jouait sans effort.»

Girard peine

Pourtant, les statistiques en attaque sont intéressantes pour les éléments-clés du club, hormis Rantanen, qui revendique cinq points en sept parties ainsi qu’un dossier de -5. Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Nazem Kadri ont chacun 10 points à leur actif. Par contre, il faudra que l’avantage numérique de l’Avalanche, à l’avant-dernière place de la LNH avec un pourcentage de réussite de 10,5 %, en fasse beaucoup plus.

C’est plutôt en arrière que le tout se complique. Cale Makar en a certes six, mais son différentiel de -8 est difficile à oublier. Pour sa part, le Québécois Samuel Girard éprouve des ennuis avec trois aides en huit duels et une fiche de -7.

Aussi, malgré le rendement potable du gardien Darcy Kuemper (fiche de 4-4-0, moyenne de buts alloués de 2,89 et taux d’efficacité de ,908), le Colorado a maintenu la deuxième pire moyenne de buts concédés du circuit Bettman à 3,60; seuls les pauvres Coyotes de l’Arizona (4,00) ont fait pire.

Au classement de la section Centrale, la troupe de l’entraîneur-chef Jared Bednar est sixième. Avant le début du calendrier régulier, de nombreux observateurs s’attendaient à la voir dominer l’Association de l’Ouest.

Sans MacKinnon

Si l’Avalanche du Colorado souhaite retrouver le chemin de la victoire, il devra le faire sans Nathan MacKinnon, qui ratera trois semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps.

C’est ce que l’entraîneur-chef Jared Bednar a indiqué après l’entraînement des siens, mercredi. MacKinnon s’est blessé samedi contre les Blue Jackets de Colombus, au cours d’un match où il a malgré tout passé 20 min 40 s sur la glace.

MacKinnon avait déjà raté deux matchs cette saison, soit les deux premiers du club, puisqu’il a dû se soumettre au protocole de COVID-19.