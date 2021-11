Fait rarissime

Photo courtoisie

Les chances d’avoir des triplés identiques monozygotes, c’est-à-dire identiques (issus d’un œuf unique qui s’est divisé en trois), naturellement (sans fécondation) sont extrêmement rares. Elle sont à 1 (une) sur 200 millions selon certaines sources. C’est pourtant arrivé à ce couple de Québec en juin dernier. Ça vaut la peine de vous présenter les triplés Perreault sur cette photo prise la semaine dernière. Voici donc les 3 garçons James, Nathan et Noah Perreault, nés à 34 semaines en pleine santé, dans les bras de leurs parents Karine McKinnon et Anthony Perreault de Québec. Rares vous dites ? Je me souviens de mon ex-collègue à la radio, Caroline Dupont, qui avait donné naissance à Béatrice, Laurence et Charles, le 8 juin 2010 à Québec. Je n’ose même pas calculer le nombre de couches pour les premières années ! Félicitations à tout le monde.

Grâce aux Biscuits Sourire

Photo courtoisie

La récente campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons, la 25 de l’histoire, a permis d’amasser plus de 12 millions de dollars au Canada, un nouveau record. Chez nous à Québec, les franchisés des restaurants Tim Hortons de la Capitale nationale ont amassé 80 218,72 dollars, un montant réparti à parts égales entre le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC) et la Fondation Élan. Le CJC aide les jeunes de 16 à 35 ans à trouver du sens à leur vie par la mise en action de projets individuels et collectifs, tout en élaborant leur projet de vie et en développant leur pouvoir d’agir. Les fonds (40 000 $) serviront à soutenir la mission du Centre : outiller chaque jeune pour que chacun trouve SA place dans une société plus juste. Depuis 25 ans, la campagne annuelle du Biscuit Sourire a permis de remettre plus de 77 millions de dollars à des organismes caritatifs choisis chaque année par les propriétaires de restaurant. Sur la photo, Pierre Sévigny et Chantal Poupart, propriétaires du restaurant Tim Hortons de la rue Bouvier, et l’équipe du CJC.

Belle initiative

Photo courtoisie

Kathy Cardin et Éric Bincette sont propriétaires des succursales Tim Horton’s de Saint-Liboire et de Saint-Hyacinthe (Complexe M). Ils sont aussi parents d’une élève qui fréquente l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Lors de la récente campagne du Biscuit Sourire de Tim Horton’s (du 13 au 19 septembre, les deux « Tim » ont vendu près de 8000 biscuits pour ainsi remettre (avec quelques dons) une somme de 8313 $ à la Fondation Sourdine. De gauche à droite sur la photo : Laurence Patenaude, Thierry Hébert, et la gérante (quart de soir), Karina Gauthier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jon Rahm (photo), professionnel espagnol de la PGA (golf) classé numéro un mondial, 27 ans... Yanik Guillemette, président et fondateur de Outgo.com, 39 ans... Eddie Irvine, ex-pilote de Formule 1, 56 ans... Larry Parish, joueur de baseball américain (1974-88) avec les Expos de 1974 à 1981, 68 ans... Jenny Rock, chanteuse (Doliou Doliou St-Tropez) 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 novembre 2020 : Gilbert Rousseau (photo), 71 ans, pionnier québécois dans le monde de la vente d’équipement de hockey et fondateur de l’enseigne Sports Rousseau... 2015 : Helmut Schmidt, 96 ans, chancelier de la République fédérale d’Allemagne de 1974 à 1982... 2015 : Allen Toussaint, 77 ans, musicien et compositeur légendaire de La Nouvelle-Orléans (Lady Marmalade)...