Sommet des leaders d’Amérique du Nord: Joe Biden recevra Justin Trudeau à la Maison-Blanche

Le premier ministre Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador sont conviés par le président américain Joe Biden à un Sommet des dirigeants nord-américains, qui se tiendra le 18 novembre prochain à la Maison-Blanche.

Ce «sommet des trois amigos» - comme il est parfois appelé – permettra notamment aux leaders d’aborder les questions liées à la sortie de la crise de la COVID-19 et à la santé publique, a affirmé la Maison-Blanche dans un communiqué publié mercredi matin.

D’autres sujets figurent au menu, comme les questions de migration «régionale», de reprise économique et de changements climatiques.

«Le renforcement de notre partenariat est essentiel à notre capacité de mieux reconstruire, de revitaliser notre leadership et de répondre à un éventail de plus en plus large de défis régionaux et mondiaux. Dans le respect de la souveraineté de chacun et dans un véritable esprit de partenariat, nous affirmons notre vision inébranlable selon laquelle l'Amérique du Nord est la région la plus compétitive et la plus dynamique du monde», écrit la Maison-Blanche.

La dernière rencontre entre les trois homologues s’était tenue en 2016, au Musée des beaux-arts du Canada, au cœur d’Ottawa. Justin Trudeau y avait reçu le président américain Barack Obama, qui en était à sa dernière année au pouvoir, ainsi que le président Enrique Peña Nieto.

Aucune rencontre des «trois amigos» n’a eu lieu lors du passage de Donald Trump à la présidence des États-Unis, de 2017 à 2021.

