La Caisse investit dans le Groupe M3

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mardi un investissement dans le Groupe M3, la société mère de l’entreprise Multi-Prêts Hypothèques, entre autres.

La somme, qui n’a pas été dévoilée, permettra à la société de poursuivre l'exécution de son plan de croissance qui repose entre autres sur des acquisitions et l'accélération de sa transformation numérique.

«Les courtiers comptent sur notre appui pour se démarquer auprès des consommateurs, et la transaction annoncée aujourd'hui nous donne accès à un savoir-faire et à du capital qui soutiendront notre plan de croissance ambitieux et accéléreront son exécution», a partagé Luc Bernard, président et chef de la direction de M3.

Le groupe spécialisé dans le courtage hypothécaire a déjà fait une série d'investissements technologiques pour améliorer son processus de financement. Il a tout récemment procédé à l'acquisition de Pinch Financial, un chef de file de la technologie financière pour l'industrie hypothécaire, et vient d’améliorer sa plateforme de gestion de données.

«Investir dans l'expansion des entreprises qui placent l'innovation au centre de leur développement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement au Québec. Nous sommes ravis d'amorcer notre relation avec M3 et de l'appuyer dans l'atteinte de ses objectifs de croissance pour consolider sa position de leader dans son marché», a indiqué la première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable de la CDPQ, Kim Thomassin.

M. Bernard, ainsi que le groupe privé d'actionnaires actuels conserveront une participation majoritaire dans le Groupe M3.