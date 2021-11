Mairie de Québec: la main tendue de Bruno Marchand plaît aux partis d'opposition

Les partis d’opposition apprécient la main tendue du nouveau maire Bruno Marchand et manifestent leur intention de collaborer avec lui et son équipe.

Avec six conseillers élus, le chef de Québec Forte et Fière sait qu’il a besoin d’alliances avec l’opposition pour gouverner. Il a d’ailleurs tendu la main aux élus avec qui il veut s’asseoir d’abord pour connaître leurs priorités.

Chez Équipe Marie-Josée Savard (ÉMJS), la défaite dans des circonstances dramatiques était encore très amère, hier.

Mme Savard n’a toujours pas fait de sortie publique depuis son discours de victoire prononcé dimanche avant qu’elle soit finalement coiffée au fil d’arrivée.

Dans ce contexte, son équipe est restée discrète. Seul Steeve Verret a consenti à glisser un mot au Journal.

«La défaite, on l’accepte, mais la façon dont ça s’est fait... pour un humain, ça n’a pas d’allure. On s’entend que c’est exceptionnel comme situation. On attend la réaction de Mme Savard avant de se prononcer. C’est sûr qu’on se parle. Il faut s’organiser.»

Dans une publication Facebook, le nouveau conseiller de Maizerets–Lairet pour ÉMJS, Claude Villeneuve, a félicité le nouveau maire et lui a fait part de son intention de collaborer.

«J’entends – et j’apprécie – son message de main tendue envers tous les membres du conseil. Quand il en ira de l’intérêt de notre magnifique ville, il pourra toujours compter sur mon appui. Quand je serai en désaccord avec ses propositions, je l’exprimerai avec respect et rigueur, aux côtés de mes collègues.»

Beauport à l’exécutif?

Stevens Mélançon, de Québec 21, a également ouvert la porte à une collaboration avec M. Marchand. «Je ne peux que féliciter cette approche, qui commence avec une collaboration.»

Il a tenu à souligner que Beauport n’a pas été représenté au comité exécutif pendant un mandat complet depuis le départ de Julie Lemieux, en 2017. Jérémy Ernould y a été nommé en cours de mandat, en 2018.

Il aimerait que Beauport ait une voix au comité exécutif. «On ne peut pas ne pas écouter si M. Marchand nous fait des propositions dans ce sens-là.» Il souhaite conserver son poste de président d’arrondissement.

Quant à la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, elle a appelé hier matin le maire élu pour le féliciter.

«J’ai vu que Bruno Marchand tend la main aux autres partis, ce que je salue. La priorité sera de rester fidèle aux engagements que nous avons présentés en campagne.»

Troisième lien

Par ailleurs, hier après-midi, en impromptu de presse, François Legault a confirmé avoir eu sa première communication avec M. Marchand.

Selon le premier ministre, «ce qui est important, c’est que les citoyens de Québec et de Chaudière-Appalaches veulent un troisième lien [pour] réduire la congestion qu’il y a sur les deux ponts».

— Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée et Dominique Lelièvre

