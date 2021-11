Le Bloc proposera le report des jeux de Pékin

Yves-François Blanchet appuie sans réserve l’initiative de son député Alexis Brunelle-Duceppe de déposer au Parlement une motion pour demander le report des Jeux olympiques de Pékin, prévus pour 2022, sur fond de génocide à l’endroit de la minorité ouïgoure en Chine.

• À lire aussi: Pékin sous un nuage de pollution en pleine COP26

Réaliste, cette idée de forcer Pékin à reporter les Jeux?

«Ce qui n’est pas réaliste, c’est de penser qu’on peut fonctionner à l’échelle internationale en fermant les yeux sur le génocide d’une nation de douze millions de personnes, sous prétexte que les gens qui se rendent coupables du dit génocide sont 1,4 milliard et une des plus grandes puissances économiques au monde», a déclaré le chef bloquiste, en point de presse mercredi.

L’élu du Lac-Saint-Jean et porte-parole du Bloc en matière de Droits de la personne doit prendre la route de Prague dans les prochains jours, où se tiendra du 12 au 14 novembre le 7e Congrès mondial des Ouïghours.

Des élus d’à travers le monde tenteront de s’entendre sur un texte qu’ils ramèneront par la suite dans leur propre législature. Le texte provisoire propose un report d’un an si la Chine se refuse à ouvrir la porte à des observateurs internationaux et indépendants.

Aux yeux de M. Blanchet, le député Brunelle-Duceppe «fait preuve d’un courage et d’une détermination» qu’il qualifie d’«exceptionnelles».

«Alexis [Brunelle-Duceppe] est en train de se poser parmi les leaders planétaires sur l’enjeu des ouïghours et je vous dirai qu’en tant que collègue et comme ami, j’en suis extrêmement fier. Je connais le détail de la démarche dans laquelle il s’est inscrit au cours des prochains jours, et je pense qu’on pourrait avoir des surprises quant au rayonnement que ça aura», a prononcé le chef bloquiste.

La résolution sera déposée au Parlement après son rappel, le 22 novembre.

En février dernier, les partis d’oppositions s’étaient unis pour demander au gouvernement Trudeau de relocaliser les Jeux. Ils avaient aussi reconnu l’existence d’un «génocide», avec l’appui d’une majorité de députés libéraux, mais sans celui du premier ministre Trudeau et de ses ministres.

Priorité à la santé et aux aînés

Le chef du Bloc québécois a profité de sa sortie médiatique pour rappeler ses objectifs pour la session parlementaire à venir.

Le parti misera sur l’augmentation des transferts en santé, qu’il réclame depuis belle lurette, à l’instar du gouvernement de François Legault.

M. Blanchet est aussi revenu à la charge pour la pension de vieillesse, qui doit selon lui être accordée aux aînés dès 65 ans, et augmentée de 110 $ par mois.

En troisième lieu, le Bloc entend se battre contre la perte de poids du Québec à la Chambre des communes, tel que le prévoie Élections Canada. Une décision qui fera perdre du poids au français au Canada, a déploré M. Blanchet.

«Il est étonnant pour une nation de confier sa langue à une autre nation qui ne parle pas la même langue d’entrée de jeu, et fut elle tentée de prétendre être une nation bilingue, on a le droit d’avoir des doutes quand on voit comment les francophones sont traités au Canada», a-t-il dit.

À voir aussi