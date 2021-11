Le prix de l’essence élevé gruge les profits des conducteurs de taxi

L'industrie du taxi est durement frappée par le haut prix du carburant dans le Bas-Saint-Laurent.

Le prix de l’essence demeure à un niveau record dans bien des secteurs de l'Est-du-Québec. Les hausses successives des derniers mois ne sont pas sans conséquence.

Les automobilistes paient plus cher présentement que le prix réaliste dans la région.

Le prix moyen du litre ordinaire se vend entre quatre et sept cents de plus que le prix réaliste présentement, selon le CAA-Québec.

«Les marges prélevées au détail, on remarque au Bas-St-Laurent que les marges sont plus élevées, on parle de 12, 14, 15 cents le litre, alors que la moyenne provinciale est de 5,4 cents le litre.

Par contre, au Bas-St-Laurent, c’est une région éloignée ce qui fait en sorte que la marge moyenne est plus autour normalement de 9,1 cents le litre, ce qui est déjà assez élevé par rapport à la moyenne provinciale», explique la porte-parole de CAA-Québec, Andrée-Ann Déry.

Impacts pour le prix de l’essence

Les conséquences sur la rentabilité sont importantes sur l’industrie du taxi, puisque les paramètres du prix d’une course sont réglementés.

«Quand le gaz monte comme ça, c’est carrément des sous qu’ils viennent chercher dans nos poches. Donc, les gars, dans ce temps-là, font quelques heures de plus par jour pour équilibrer les pertes qu’ils font», affirme le président des Taxis 800 de Rimouski, Nelson Lévesque.

75 % des véhicules en circulation à Rimouski sont des voitures hybrides.

«L’hiver quand il fait froid, au moins, l’hybride embarque, alors tu ne gaspilles pas d’essence, mais c’est sûr que le prix a un gros impact», ajoute-t-il.