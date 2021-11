Le temps froid arrive, ces thermostats connectés vous aideront à réduire votre facture

Grâce à notre production et notre chauffage électriques, nous disposons de l’énergie la plus efficace et la moins coûteuse sur le marché. Cela dit, pour gérer cette énergie et réduire davantage les coûts, nos thermostats classiques et manuels dépassés ne permettent pas d’économiser davantage.

Outre la coûteuse rénovation de l’isolation, les thermostats intelligents et connectés représentent le moyen le plus simple et abordable de réduire la facture de chauffage.

Pour cet essai, j’ai fait installer un des thermostats du fabricant de Saint-Jean-sur-Richelieu, Sinopé.

Le modèle retenu (TH1123WF, 115 $) s’adapte à tous les types de chauffage comme les plinthes, convecteurs, ventiloconvecteurs et systèmes de plafond rayonnant.

Son installation est compatible avec les branchements existants à 2 ou 4 fils que le bricoleur peut faire lui-même ou être réalisée par n’importe quel électricien.

Connecté Wi-Fi

Une fois installé, le thermostat est déjà fonctionnel comme n’importe quel autre thermostat, on peut ajuster la température à l’aide des deux touches sur la façade. Mais c’est en le connectant au réseau sans fil Wi-Fi de son routeur que le dispositif TH1123WF révèle ses atouts.

Les instructions sont claires : télécharger l’application Neviweb sur l’une des deux boutiques mobiles App Store pour appareil iOS ou Google Play pour Android, sans oublier pour votre ordinateur macOS en cherchant l’application sur App Store.

Puis, avec l’application fraîchement installée, choisir la fonction Ajouter un appareil. De là, il suffit de suivre les instructions qui apparaissent à l’écran.

Si ces dernières sont simples, comme trouver mon réseau Wi-Fi, il a fallu cependant être patient pour que l’application détecte le thermostat. Mais une fois repéré, on a accès aux fonctions intelligentes du thermostat directement sur son appareil mobile ou ordinateur.

Non seulement l’écran du thermostat et celui de l’application Neviweb indiquent la température de la pièce en temps réel, mais aussi celle à l’extérieur avec, en plus, l’icône météo sur l’application mobile.

Réglable de n’importe où

Sur l’appli Neviweb, je peux manuellement régler la température du chauffage ou lui choisir un horaire dans le mode automatique.

Comme je travaille de chez moi, il n’est pas nécessaire de régler des horaires spécifiques autres que de baisser le chauffage tard le soir et de le rehausser avant mon réveil. Mais pour beaucoup d’autres qui quittent la maison pour le travail, le thermostat peut, pour chaque jour de la semaine, hausser à 21 C le mercure vers 6 h du matin, le baisser à 16 C vers 8 h, le rehausser à 21 C à 18 h pour le retour et l’abaisser à nouveau à 16 C vers 22 h pour le reste de la nuit – selon les valeurs horaire et températures suggérées par défaut par l’application.

Avec autant d’heures dans la plage des 16 C, le chauffage est moins sollicité... et votre portefeuille aussi.

Si vos habitudes devaient changer, vous pouvez à distance ajuster les paramètres sur l’appli Naviweb de votre téléphone.

En plus de l’application maison Neviweb, les thermostats comme celui-ci sont compatibles avec les applications Apple HomeKit (Domicile), Alexa d’Amazon, l’Assistant Google et SmartThings.

Sur l’iPhone, jumeler l’appli Domicile au thermostat Sinopé n’a posé aucun souci ni délai, et s’est fait en un tournemain.

Historique en kilowattheure et dollar

Pour chaque thermostat installé, on obtient sur Naviweb la consommation électrique en kilowattheure et son équivalent monétaire sur des périodes de 48 heures, 30 jours et 24 mois, le tout corrélé par les températures extérieures.

Aucun doute, le coût de remplacement des thermostats classiques par des modèles connectés est vite rentabilisé, et ce sans perte de confort.

Éco Sinopé et les tarifs dynamiques d’H-Q

Un mot sur le programme Éco Sinopé qui permet de profiter des tarifs dynamiques d’Hydro-Québec.

Pour profiter de la fonctionnalité Éco Sinopé offerte sans frais par le fabricant, il faut être abonné au tarif Flex D ou au crédit hivernal d’Hydro-Québec.

Différente de la tarification fixe, la tarification dynamique permet de bénéficier d’un tarif réduit en tout temps, sauf pendant les heures de pointe – comme lors de grands froids – auxquels cas le tarif devient plus cher.

Pour avoir adhéré au service Flex D l’an dernier, j’ai économisé 30 $ selon les données de mon compte chez Hydro-Québec. Des économies qui auraient été plus importantes si mon appartement avait été équipé de thermostats intelligents et connectés. J’aurais pu réduire à distance le chauffage pendant mes absences et l’augmenter avant mes retours.

Concurrent du programme Hilo d’Hydro, Éco Sinopé permet d’automatiser les consignes émises par Hydro-Québec pour les événements de pointe. «Lancée en version préliminaire à l’hiver 2020-2021, Éco Sinopé aura permis aux utilisateurs-testeurs d’effacer en moyenne 210,33 kWh entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021. Plus de la moitié (51 %) d’entre eux ont économisé entre 50 $ et 150 $ et 8 % ont économisé plus de 250 $», selon le communiqué et les chiffres colligés par Sinopé.

Prochain remplacement, les gradateurs

Comme des millions de gens, j’ai remplacé les ampoules incandescentes gourmandes en électricité par des équivalents DEL qui offrent un éclairage plus moderne, une très faible consommation et une durée de vie quasi sans fin.

Si les anciens gradateurs convenaient aux incandescentes, ils supportent assez mal la faible tension des ampoules DEL. Et si les quatre lampes fluocompactes au-dessus de ma table à dîner sont «compatibles» avec les gradateurs, elles se mettent à scintiller en haussant l’éclairage et deviennent instables en le diminuant.

Non loin, un autre ensemble de quatre DEL au plafond manque de cohésion selon l'intensité.

En deux mots, la plage d’utilisation des anciens gradateurs ne convient pas avec celle des nouvelles ampoules à diodes DEL.

Lorsque l’occasion se présentera, deux gradateurs intelligents comme celui-ci spécialement conçus pour les ampoules fluocompactes et DEL viendront remplacer ceux qui avaient été installés à l’origine de la construction en 1998.