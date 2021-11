Les 10 véhicules neufs les moins chers au Québec

Ces dernières années, le prix des véhicules neufs a largement augmenté. Qui plus est, le segment des voitures sous-compactes est presque disparu, ce qui a considérablement fait diminuer le nombre de véhicules dits accessibles.

Dans ce nouvel épisode de Podcast de chars sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer parcourent la liste des véhicules les moins chers offerts pour 2021 et 2022. Dans le lot, on retrouve bien entendu les dernières survivantes chez les sous-compactes, quelques berlines compactes de même que deux véhicules utilitaires sport.

La liste a été établie en fonction du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), sans égard aux frais de transport et de préparation ainsi qu’aux taxes et aux taux de financement en vigueur.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.