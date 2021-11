Les carrefours giratoires encore mal compris à Alma

Un an après la mise en service de la voie de contournement des quartiers Isle-Maligne et Delisle, à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des automobilistes éprouvent encore de la difficulté à respecter les règles d'utilisation des carrefours giratoires aménagés aux extrémités.

Une vingtaine d'accidents sans gravité s'y sont produits depuis, si bien que la Sûreté du Québec (SQ) et le ministère des Transports (MTQ) ont décidé de s'associer et de mener une campagne de sensibilisation auprès de la population.

Ainsi, un feuillet explicatif a été remis à près de 500 automobilistes qui s'apprêtaient à s'engager dans le carrefour giratoire situé sur l'avenue du Pont Nord d'Alma, mercredi matin.

«Les gens trouvent que c'est très utile ce que l'on fait et admettent même parfois ne pas savoir quel comportement adopter», a indiqué le sergent Hugues Beaulieu, agent d'information à la Sûreté du Québec.

«Ça se passe assez bien, mais c'est certain qu'il faut que les gens s'habituent», a précisé un automobiliste rencontré sur les lieux par l'équipe de TVA Nouvelles.

«C'est une belle initiative, a ajouté un autre conducteur. Il y en a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne. Par exemple pour le clignotant ou encore le cédez le passage.»

Éducation avant répression

Un homme qui a toujours habité le secteur a mentionné ceci: «Ça prend de la courtoisie. Si les gens ne sont pas courtois, ça ne fonctionne pas bien.»

Le document précisant les bonnes pratiques en matière de carrefours giratoires sera distribué aux résidents du quartier Isle-Maligne. Une vidéo explicative sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux.

«À travers l'éducation, une forme de répression, a expliqué le sergent Beaulieu. Il y a des articles prévus dans le code de la sécurité routière pour les conducteurs fautifs, mais pour l'instant, on préfère se concentrer sur la sensibilisation.»

Les carrefours giratoires permettent de diminuer de plus de 80% les accidents mortels et de plus de 60% les accidents avec blessés, selon des études effectuées par le ministère des Transports. Il y a quatre carrefours giratoires sur le territoire du Saguenay-Lac-St-Jean.