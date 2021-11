«Les moments parfaits», «Nous» et «Les bracelets rouges»: la grosse année télé de Myriam De Verger

Elle est la lumineuse et attachante Stéphanie dans «Les moments parfaits», mais on verra de plus en plus souvent Myriam De Verger dans nos téléviseurs, puisqu’elle joue aussi dans les séries «Nous», disponible dès le 2 décembre sur Club illico, et «Les bracelets rouges», diffusée à compter de janvier à TVA.

D’origine haïtienne, la comédienne née à Rouyn-Noranda est plus occupée que jamais, 18 ans après sa sortie du conservatoire. La prise de conscience collective qu’une meilleure représentation de la diversité est nécessaire et souhaitable à l’écran y est peut-être pour quelque chose. Son grand talent aussi, ainsi que l’émotion qu’elle communique aisément jusque dans nos salons.

PHOTO COURTOISIE

Myriam De Verger a fait du théâtre et joué un peu au cinéma et à la télé, mais jamais elle n’avait défendu un rôle en continu comme elle le fait chaque mercredi soir dans «Les moments parfaits» à TVA. Sa Stéphanie est l’amie et collègue de Catherine (Catherine Trudeau) ainsi que la «conseillère matrimoniale» de Louis (Émile Proulx-Cloutier).

«Je l’adore, ma Stéphanie! En lisant les textes, je me suis dit: "je la connais cette fille-là", ça me tentait de la faire immédiatement. C’est une fille pince-sans-rire, gaffeuse, attachante», a dit la comédienne qu'on a vue ces dernières années dans «Yamaska», «District 31» et «Unité 9».

Plus de diversité

Avec l’appel à la diversité dans notre culture, Myriam De Verger sent «que quelque chose se passe» et qu’on fait de moins en moins de cas de la couleur de peau et des origines d’un interprète dans nos séries favorites.

«C’est super, mais il ne faut pas lâcher la patate. Le 21e siècle, c’est le siècle des femmes et de la diversité de tout acabit», a dit la comédienne en entrevue avec l’Agence QMI.

Elle se réjouit d’ailleurs que plusieurs femmes aient été élues mairesses ou conseillères aux élections municipales de dimanche dernier.

Selon elle, tous les mouvements sociaux importants des dernières années, de Black Lives Matter à #MoiAussi, ont fait évoluer la société rapidement.

«Le Québec vit peut-être une deuxième Révolution tranquille, comme les autres sociétés occidentales. Les créateurs, les réalisateurs et les producteurs veulent s’inscrire dans leur société, faire partie du mouvement naturel», a dit Myriam De Verger, qui rêve d’un premier rôle à la télé – pour elle – ou pour tout comédien issu de la diversité. «On y est presque», a-t-elle dit.

Mère, deux fois plutôt qu'une

Elle joue une mère pour la toute première fois, et dans deux séries attendues de surcroît, soit dans «Nous» sur Club illico et dans «Les bracelets rouges» à TVA.

PHOTO COURTOISIE

«Dans "Nous", les cinq personnages principaux sont nés dans le même hôpital et ils ont été à la même pouponnière en même temps. Ils se retrouvent 20 ans plus tard. Je joue la mère d’un de ces personnages. Sa fille incarne la réussite et mon personnage essaie de se rapprocher d’elle par le biais de l’amitié», a-t-elle expliqué.

Dans «Les bracelets rouges», série qu’elle tourne en ce moment, Myriam De Verger est la mère d’une fille anorexique et elle ressent beaucoup d’impuissance.

«On est ailleurs, c’est un drame, ma fille est malade. Mon personnage était dans le déni, jusqu’à ce que son autre fille lui ouvre les yeux, lui disant: "elle est malade, elle a besoin de soins".»

La série «Les moments parfaits» est diffusée chaque mercredi à 20 h à TVA. «Nous» sera disponible dès le 2 décembre sur Club illico et «Les bracelets rouges» s'amorcera à TVA en janvier prochain.