Marc-André Fleury «se met beaucoup de pression»

Les Blackhawks de Chicago ont connu leur lot d'ennuis en début de saison, mais ils ont remporté deux matchs consécutifs pour la première fois au cours des derniers jours.

Le gardien de but Marc-André Fleury a lui aussi connu plusieurs difficultés lors du premier mois de la campagne, mais l'entraîneur des gardiens de l'organisation, Jimmy Waite, croit que les choses s'en vont dans la bonne direction.

«On n'a vraiment pas été bons en avant des gardiens de but, a-t-il expliqué mercredi en entrevue à JiC. Marc-André est le premier à vouloir tout faire et vouloir bien faire pour l'équipe.

«Il se met beaucoup de pression. C'est un athlète qui est très fier. Ça s'est bien passé dernièrement et je crois qu'on s'en va dans la bonne direction.»

Même s'il a remporté des coupes Stanley, une médaille d'or olympique et un trophée Vézina, Fleury demeure très humble et c'est son attitude exemplaire qui impressionne le plus Waite.

«Marc-André a tout fait dans sa carrière, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point c'est une bonne personne, a-t-il avoué.

«Il aime jouer au hockey, il aime la game, il garde le sourire même dans la défaite. Je suis vraiment choyé de travailler avec lui.»

