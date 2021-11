Non vaccinés : il serait «extrême» de leur facturer les frais médicaux, croit un expert

Le Dr Mathieu Simon, chef du département de soins intensifs à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, croit que la décision de Singapour de cesser de payer les frais médicaux des personnes non vaccinées est «extrême».

«Ce n’est certainement pas culturellement ce que nous avons choisi de faire au Québec et au Canada», précise le médecin.

«Nous avons un système universel, et indépendamment des choix faits par le patient, on va le traiter. Moi, je travaille dans un hôpital de cardiologie et de pneumologie. S’il fallait que je ne traite pas les fumeurs, les personnes qui ont de l’embonpoint ou qui n’ont pas pris de régime, l’hôpital serait probablement vide», illustre le Dr Simon.

«À partir du moment où on a éduqué les gens, et je crois qu’on l’a fait beaucoup ces derniers temps, il faut respecter les décisions et certainement pas négliger les traitements», soutient le spécialiste.

Il croit d’ailleurs qu’il serait «très difficile» de vivre avec ce choix considérant les valeurs qui priment au Québec.

