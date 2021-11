Paul Rudd, homme le plus sexy au monde

L’acteur américain Paul Rudd est couronné «homme le plus sexy du monde» par le magazine People. La star suit donc les traces de George Clooney, Brad Pitt et Richard Gere.

En entrevue avec le magazine, l’homme de 52 ans a avoué avoir de la difficulté à accepter cet honneur.

«Ce n’est pas de la fausse humilité, il y a tellement d’autres personnes qui le mériteraient avant moi», a-t-il déclaré.

Paul Rudd est entre autres connu pour son rôle d'Ant-Man. L’acteur a aussi interprété le rôle de Mike, amoureux de Phoebe, dans la populaire sitcom Friends. Ses fans ont pu le voir dans le film Anchorman: the Legend of Ron Burgundy, avec Will Ferrel, et dans The 40-Year-Old Virgin.

Paul Rudd est marié depuis 18 ans avec Julie Yeager. Ils ont deux enfants, Jack et Darby.

L’année dernière, le populaire magazine avait sacré Michael B. Jordan.

