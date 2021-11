Quand Erin O’Toole met son pied à terre

Son leadership fortement ébranlé par la fronde des antivaccins, le chef du parti conservateur semble avoir décidé de mettre pied à terre.

Sa stratégie est claire : marginaliser les rebelles qui plombent la crédibilité du parti depuis des mois.

Aucun des contestataires non vaccinés n’a eu droit à un poste de porte-parole au sein du cabinet fantôme. Et puisqu’il faut être vacciné pour entrer au Parlement, ils sont peu susceptibles de se voir octroyer un siège à un comité parlementaire.

Dans un parti qui a cultivé l’habitude de se laisser prendre en otage par sa frange radicale, la stratégie ne manque pas d’audace. Surtout pour un chef au leadership aussi fragile qu’Erin O’Toole.

Au pas...

Le premier signe de cette nouvelle médecine est venu dans les minutes suivant le point de presse du chef.

La députée ontarienne à l’origine d’un caucus parallèle antivaccin a présenté des excuses on ne peut plus claires. Il faut dire que son entrevue à CTV dans laquelle elle affirmait que la polio avait été plus meurtrière que la COVID-19 aura été la goutte qui a fait déborder le vase.

Le chef a surtout forcé Marilyn Gladu à reconnaître qu’en ce qui concerne « l’innocuité et l’efficacité des vaccins, ce devraient être les médecins et experts en santé publique qui conseillent les Canadiens, et non les politiciens. »

Le message est clair pour le reste des sceptiques au caucus. Le fruit d’une autorité retrouvée pour un chef conservateur qui doit sauver son parti de l’implosion.

Lieutenant de la dernière chance

Il ne l’avouera pas ainsi, mais c’est certainement la raison pour laquelle le député Alain Rayes a accepté de reprendre le bâton de pèlerin de lieutenant conservateur au Québec.

Car la question se pose de plus en plus : combien de temps les députés conservateurs du Québec accepteront-ils de voir leur travail, leur crédibilité, leur carrière politique sacrifiés par une frange marginale, mais ô combien puissante, de leur parti ?

Après avoir vu ses efforts acharnés dilapidés par le débat sur l’avortement en 2019, Alain Rayes ne rejouera pas dans le même film en vue de la prochaine élection.

« Je fais partie de ceux qui vont parler très fort. Ça va être à nous de mettre notre poing sur la table », lors du caucus de la semaine prochaine, prévient-il.

Reste à voir si une majorité suffisante de députés épousera, comme lui, la ligne dure.

Car aller jusqu’au bout de cette logique est loin d’être simple.

Marginaliser les rebelles antivaccins ne suffira pas à rétablir la crédibilité de l’équipe conservatrice. Pétitions aux relents conspirationnistes, médias sociaux, ils conserveront leur pouvoir de nuisance.

Le jour viendra où Erin O’Toole devra trancher sur leur avenir politique.

D’ici là, il achète du temps, pour rebâtir petit à petit son autorité auprès de ses troupes. Et, qui sait, peut-être comprendront-ils enfin que pour gagner une élection, il faut rallier la majorité plutôt que cultiver les lubies d’une minorité.