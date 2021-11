Saint-Ambroise: enterrer la hache de guerre à l'hôtel de ville

Le nouveau maire de Saint-Ambroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lucien Gravel s’est dit persuadé qu’un conseil formé entièrement de nouveaux élus mettra fin aux querelles qui persistaient à l’hôtel de ville.

Après des années de tiraillements, et d’avoir frôlé une mise en tutelle, le conseil de Saint-Ambroise à fait peau neuve, en début de semaine. Aux élections, dimanche, sept nouveaux conseillers ont été élus.

«Ces personnes-là ont la confiance des citoyens et c’est ce que l’on va garder, assure le maire désigné. Il faut arrêter les disputes et les chicanes et faire avancer les dossiers», a indiqué le nouveau maire.

Ce climat difficile a d’ailleurs convaincu Lucien Gravel de se lancer en politique. Il avait perdu face à Deny Tremblay, lors d’une première tentative à l’occasion de l’élection partielle de 2019.«Quand on va à l’extérieur et qu’on dit qu’on vient de Saint-Ambroise [on se fait dire] “ah oui, ça se chicane fort chez vous”. Là, il faut que ça change [par] “il fait bon vivre à Saint-Ambroise”», a raconté Lucien Gravel.

«Le climat de travail, il faut savoir faire la différence entre une divergence d’opinions et une chicane. Ça, c’est la première des choses. [...]

Il faut regarder ce qui est bénéfique pour la municipalité et les citoyens. C’est pour ça que nous sommes élus. [...] On ne peut pas se permettre de se déchirer le linge sur le dos parce qu’il va falloir acheter du linge demain», a ajouté le maire.

Lucien Gravel a été policier 32 ans à Charlesbourg et à Québec où il a occupé également des fonctions dans la direction du service de police. À la retraite de cette première carrière, il a ensuite été inspecteur municipal à Stoneham-Tewksbury durant quatre ans. Il est propriétaire foncier à Saint-Ambroise depuis 11 ans.

Une fois la prestation de serment passée, M. Gravel se penchera sur les finances de Saint-Ambroise.

«La première des choses que je veux vérifier, c’est le niveau d’endettement de la municipalité», a-t-il dit.

M. le maire, comme l’appellent affectueusement ses amis depuis quelques jours, est aussi un grand amateur de chasse et de pêche. Il siège d’ailleurs au conseil d’administration de la Fondation de la faune du Québec.

C’est un réflexe naturel pour lui de vouloir chasser le mauvais climat, mais cette fois en misant sur un conseil renouvelé.

«Je suis convaincu que tout le monde est prêt à mettre l’épaule à la roue», a fait savoir le maire.

En quelques années, le conseil de Saint-Ambroise a été le théâtre du départ d’une mairesse, de quelques conseillers, de directeurs généraux et a été accompagné par le ministère des Affaires municipales qui a produit un rapport sur sa situation.