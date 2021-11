Solution de paiement pour jouer en ligne: Loto-Québec doit cesser d’aider les personnes en détresse

Loto-Québec doit mettre un terme à sa solution de paiement permettant aux plus vulnérables de continuer à jouer à des jeux de casino en ligne, et ce, même s’ils n’ont plus accès à du crédit, réclame le Parti Québécois.

«Cela n’a aucun bon sens. Lorsque tu vois les chiffres et l’augmentation, on voit bien que Loto-Québec offre ce service parce qu’il y a de l’argent à faire», répond au Journal le député péquiste, Martin Ouellet.

Mercredi, Le Journal écrivait que Loto-Québec vendait des coupons Argent Web chez des commerçants depuis 2016. Un outil de paiement qui permet aux joueurs d’éviter d’avoir besoin d’une carte de crédit pour miser en ligne.

L’utilisation de l’Argent Web est d’ailleurs en forte progression. Entre 2016 et 2021, les ventes ont explosé, passant de 1,35 M$ à 52,45 M$. Toutes ces sommes doivent être misées sur le site espacejeux.com.

Une situation qui inquiète plusieurs centres d’aide pour les personnes en détresse. Ils déplorent notamment le fait que la société d’État offre une solution qui facilite l’accès aux jeux et qui permet de contourner les restrictions imposées par des banques ou des agences de crédit.

Arguments

Le porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de finances «n’achète pas» les arguments de Loto-Québec pour justifier ce service. La société affirme notamment que l’Argent Web permet aux personnes d’éviter les frais liés aux avances de fonds chargés par certains émetteurs de cartes de crédit.

«Dans le fond, Loto-Québec se substitue au milieu financier en offrant des possibilités de jouer en contournant les méthodes habituelles. C’est condamnable. On ne comprend pas pourquoi Loto-Québec pense que c’est une pratique responsable», dit M. Ouellet, réclamant la fin de cet outil.

Le député péquiste estime que le gouvernement Legault tient un double discours lorsqu’il est question de protéger les gens en détresse.

Ces derniers mois, rappelons que la CAQ a déménagé le Salon de jeux de Québec de Vanier vers Beauport en évoquant comme principale raison qu’il était situé dans un quartier où habitent des personnes plus vulnérables.

Du côté de Québec solidaire, on estime que ce moyen de paiement devrait être «stoppé net», s’il fait en sorte que les joueurs dépendants jouent davantage. On demande à Loto-Québec de donner «l’heure juste» concernant l’utilisation des coupons d’Argent Web et le profil des joueurs.

« Loto-Québec est une société d’État, elle a une responsabilité sociale et morale auprès de sa clientèle», avance la porte-parole en matière d’économie et de services publics, Ruba Ghazal.

«C’est important que les outils qu’elle met à la disposition de ses clients soient pensés pour réduire les méfaits liés à la dépendance au jeu, pas pour les accentuer», poursuit-elle.