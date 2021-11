Construction de condos: un déboisement controversé au Mont-Sainte-Anne

Engagé depuis des mois dans un litige avec le propriétaire de la station Mont-Sainte-Anne, le gouvernement du Québec n’a pu empêcher l’entreprise RCR de vendre des terrains pour construire de nouveaux condos à même la montagne de ski.

Selon les documents légaux, la Sépaq est même l’un des vendeurs dans la transaction d’un million de dollars qui remonte à janvier 2021. « Dans la mesure où le prix du terrain est juste, qu’il correspond à la valeur du marché, la Sépaq ne peut pas s’opposer à la vente du terrain », a notamment mentionné le porte-parole Simon Boivin.

Les citoyens du secteur avaient déjà remarqué du déboisement pour une nouvelle rue sur le golf. Toutefois, plusieurs ont sursauté de voir une autre phase de déboisement en haut de la rue du Beau-Mont, près du chalet de golf incendié et des télécabines.

« Le Mont-Saint-Anne est reconnu pour ne pas agir correctement. J’espère que ce développement va servir à avoir de meilleures infrastructures », se désole François-Guy Thivierge, résident de Saint-Ferréol-les-Neiges.

« Ils vendent des terrains pour l’argent. Il n’y a pas de plan d’ensemble. On a atteint notre limite de tolérance », a ajouté un ancien élu du secteur.

Une portion de la piste de ski « la Crête » sera ainsi déviée pour l’hiver qui vient. Les terrains visés par ce nouveau projet font partie du lot acheté par le promoteur, le Groupe Boivin.

Reboisement

« On travaille pour que ça soit la dernière fois. Avec RCR, plus grand-chose ne me surprend », a expliqué l’homme d’affaires Yvon Charest, qui talonne RCR avec le groupe citoyen Les Amis du Mont-Sainte-Anne.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale, qui relève de la ministre responsable de la région Geneviève Guilbault, ne commentera pas étant donné les procédures impliquant le gouvernement. Québec a intenté ce recours pour reprendre la responsabilité du secteur est de la montagne. Le litige est devant un arbitre.

« Le développement domiciliaire est important pour nous et le Groupe Boivin en fait plus que nécessaire en ce qui concerne le reboisement », a rétorqué le maire de Beaupré, Pierre Renaud. Malgré les critiques populaires, la municipalité a affirmé que les règles sur la coupe d’arbres ont été bien suivies par le promoteur.