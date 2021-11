Une première quincaillerie Réemploi Plus à Alma

Un projet unique au Québec vient de voir le jour à Alma. Il s’agit de la première Quincaillerie Réemploi Plus qui ouvrira ses portes jeudi matin.

«C'est le même principe qu'une friperie, lance le directeur-général de la Régie des matières résiduelles du Lac St-Jean, Guy Ouellet. On donne une nouvelle vie à des articles de seconde main qui peuvent satisfaire les acheteurs.»

De vieillies baignoires, de vieux éviers, de la plomberie, des outils, des matériaux de construction, l'inventaire de la toute première quincaillerie Réemploi Plus provient entièrement de l'écocentre d'Alma.

«On vise 1,5 million $ en vente par année», dit le président de Réemploi Plus, Lucien Boily.

Plateaux de travail

Le fonctionnement est simple: le public apporte ses articles dans la section identifiée à l'écocentre. Le matériel est récupéré et transformé au besoin par des gens en réinsertion sociale ou en programme de formation aux adultes.

«Des gens qui ne sont pas toujours bien représentés sur le marché du travail ont ainsi un emploi, explique monsieur Boily. Nous avons présentement sept ou huit employés.»

«Ça nous fournira 12 plateaux d'enseignements supplémentaires», précise Marie-Claude Parent, des Services aux adultes du Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets.

L'autre objectif est d'éviter l'enfouissement de 5000 tonnes de matériaux secs par année.

La régie des matières résiduelles du Lac St-Jean a ensuite convaincu une dizaine de partenaires qui ont réuni environ 4 millions $. Le ministère de l'Environnement contribue pour 1 million $ à lui seul et Desjardins verse 500 000 $.

«Je souhaite tout le succès à ce projet prometteur qui saura en inspirer d'autres, j'en suis certain», a dit le ministre de l'Environnement Benoît Charette dans une déclaration vidéo.

Réemploi Plus veut ouvrir deux autres quincailleries sous le même concept dans les MRC Domaine-du-Roy et Pays-des-Bleuets d'ici un an.