ALLARD, Thérèse Renauld



À l'Hôpital Chauveau de Loretteville, entourée d'amour de ses proches et avec une sérénité remarquable, est décédée, le 31 octobre 2021, à l'âge vénérable de 101 ans et onze mois, madame Thérèse Renauld, épouse de feu monsieur Gérard Allard, directeur et professeur d'école. Elle était la fille de feu Misaël T. Renauld et feu Marie-Anna Beaulieu. Elle était aussi la dernière survivante des dix-sept enfants de la famille Renauld. Née à Limoilou, le 28 novembre 1919, elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 11 h à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Louise, Andrée, Jean (Francine Lafond), Marcel (Gaétane Mathieu), Denis et François (Suzanne Labrie); ses petits-enfants: Patrick et Sébastien Talon, Chantale Caron (Philippe Bérubé), Martin Caron (Erica Nazarit), Isabelle Caron (Yves Bergeron), Christian Allard, Julie Allard (Éric Therrien), Jasmin Miville-Allard (Joanie Levasseur), Olivier Dufresne-Allard; ainsi que ses 15 arrière-petits-enfants adorés, ses neveux, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Chauveau pour les soins humains, professionnels et respectueux qu'ils ont tous prodigués. Aussi un remerciement tout spécial à Mesdames Liliane Grenier et Jasmine Vigneault, pour leur amour et dévouement envers notre chère maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site web: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/Repose en paix maintenant,Maman Chérie.