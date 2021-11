LALIBERTÉ PICARD, Gabrielle



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 12 octobre 2021, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Gabrielle Picard, épouse de monsieur Jean-Paul Laliberté et fille de feu Alfred Picard et feu Rose-Anna Labonté. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille accueillera parents et ami(e)s auvendredi le 12 novembre 2021 de 19h à 20h et samedi le 13 novembre 2021 à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Sylvie (Denis Fecteau), Alexandre (Line Pelchat) et ses petits-enfants: Steeve (Geneviève Henry), Sabrina (Alexandre Lacasse), Kathleen (Marc-Olivier Vallée) et Laurie. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Emile Carrier), feu Jean-Raymond (feu Ethel Poiré), feu Gérard (feu Jeannine Bouchard), feu Henri (Olivette Lacroix), feu Madeleine (Léonard Bouchard (Lise Chabot)), feu Irenée (Doris Jolicoeur), Paul-Aimé (Yvette Bélanger), feu Monique (Robert Duquette) et Léonard (feu Rose-Hélène Samson (Gertrude Bisson)). De la famille Laliberté, elle était la belle-sœur de: feu Madeleine (feu Yvon Galarneau), feu Marcelle (feu Gilles Tanguay), feu Pierre (feu Andrée Leclerc), Lucie (feu Ernest Buser), feu Jules (feu Donate Lebel), feu Simone, feu Yvette (feu Gilles Genest), Louisette et André (Gisèle Fecteau). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire