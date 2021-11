CÔTÉ, Jean-Louis



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 26 octobre 2021 à l'aube de ses 82 ans nous a quittés monsieur Jean-Louis Côté. Il était le fils de feu monsieur Donat Côté et de feu dame Marie-Louise Tremblay. Il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lavendredi le 19 novembre de 19 h à 21 h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h 30. Monsieur Jean-Louis Côté laisse dans le deuil sa fille: Geneviève (Sébastien Fortin); ses sœurs: Jeannine (feu Paul-Émile Asselin), Solange (feu Jean Doyon), Marguerite, Jocelyne ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre ses parents il est allé rejoindre la mère de sa fille: Suzanne Bouchard; ses sœurs et ses frères: Lucienne (en premières noces feu Paul-Émile Simard et en secondes noces feu Paul Gingras), Fernand (Lucienne Ménard), Marie-Anna (feu Antoine Lavoie), Désiré (Lucille Girard), Gloria, Denis. Un merci spécial est adressé au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Général ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la