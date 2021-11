GIACOMELLO, Florence Couillard



Au Centre d'hébergement Sainte-Hénédine, le 1er novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Florence Couillard, épouse de feu monsieur Luigi Giacomello. Elle était la fille de feu dame Marie-Hélène Gagnon et feu monsieur Hormidas Courillard. Elle demeurait à Sainte-Hénédine.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, plus spécifiquement Paul-Andrée St-Michel sa très grande amie et sa belle-sœur Yvette Laurent (feu Fernand Couillard), autres parents et amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Sainte-Hénédine pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc) G6V 3Z1, tél.: 418-835-7188.