THOMASSIN, Jean-Paul



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de notre père, survenu au centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 29 octobre 2021. À l'âge de 93 ans, est décédé M.Jean-Paul Thomassin, fils de Léopold Thomassin et de Rose St-Laurent. Il laisse dans le deuil son fils Jacques (Nancy Arsenault), ses filles: Carole (Richard Gosselin), Suzanne (Suzie); ses petits-enfants: Maude et William, Anne-Marie et Véronique, Philippe et Mireille; ses arrière-petits-enfants: Lenox et Mila, Zoé et Ève, Laurence; ainsi que sa belle-soeur Pierrette B. Paquet. Notre père est parti rejoindre ses parents Léopold et Rose; ses frères: Marc- Eugène, André et Émilien; ses sœurs: Claudette, Vivianne, Murielle et Shirley. Un remerciement tout particulier à M. Laval Tardif du CLSC Jacques-Cartier, notre père le considérait comme un ami. La famille teint à témoigner toute sa gratitude à tous les employés du centre d'hébergement Sacré-Coeur, pour leur bienveillance, leur humanité, leur gentillesse et pour tous les bons soins prodigués à notre père.sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec (Québec) G1K 6M7 Fondation : (418) 524-2626