DUMONT, Jeannine

À la Villa Mon Domaine, le 1er novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Dumont, fille de feu Philippe Dumont et de feu Marie-Laure Dumont. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son frère, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs: Louis Dumont, Marie Dumont (Lucien Roy), Cécile Gosselin et Annette Carrier; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.à compter de 9h.