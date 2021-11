ROBITAILLE, Françoise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Françoise Robitaille, fille de feu Marie Thérèse Brien et de feu Émile Robitaille. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie et Robert (Nathalie Goulet); ses petits-enfants: Alison et Gabriel Martineau; ses frères et ses sœurs: Georgette, (feu André Soucy), Madeleine, Claude (Margo Desjardins), Monique, Pauline, Yves et Cécile (Christophe Garon); les membres de la famille Martineau: feu Georges, Louise, feu Renée, Michelle (Pierre Leclerc) et Pierre (Claire Morin); plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s dont Carole Arseneault, Cécile Vaillancourt et Denise Talbot. Elle était également la sœur de feu Fernand, feu Jacqueline et de feu Yolande. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré,, Québec, téléphone: 418 657-5334, www.fqc.qc.ca.