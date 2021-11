ZUA, Eze José Yobe



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 7 novembre 2021, à l'âge de 41 ans, est décédée Madame Eze José Yobe Zua, épouse de monsieur Guy Ferland. Elle demeurait à Lévis (St-Jean Chrysostome). Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Màrcio, Ismaël et Issac; ses parents: Maria Jairosse et José Zua, sa belle-mère Monique Boutin (feu Marcel Ferland), ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et ami( e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h30 à 11h.L'inhumation suivra au cimetière de St-Henri de Lévis