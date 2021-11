CARON, Donald



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé subitement monsieur Donald Caron, époux de madame Nicole Fournier, demeurant depuis quelques années à Saint-Roch-des-Aulnaies. Originaire de Saint-Eugène de L'Islet, il était le fils de feu dame Corona Caron et de feu monsieur Antoine Caron. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pascal (Dominic Caron) et Mélanie (Jérôme Guertin); ses petits-enfants: Marie-Maude et Audrey Caron; Alice et Charles Guertin; leur conjoint. Sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère: Gilles (Diane Filiatrault), Céline (Pierre-Paul Bouchard), Hervé (Lise Couillard) et Jean-Clément " Jeannot " Caron (Pierrette St-Pierre). Il était aussi le frère de feu Alain. De la famille de feu Cécile Chouinard et de feu Armand Fournier, il était aussi le beau-frère de: feu Denis (Gisèle St-Jacques), feu Lionel Fournier, Camil (Lise Langlois), André (Evelyne Fortin), Guy (Noëlla Côté) et Suzanne (Richard Desrosiers), ainsi que de la famille feu Marie-Louise Dubé et de feu Josaphat Fournier: feu Cécile, feu Jeanne (feu Herby Kock), feu Ulric, feu Alice, feu Jean-Paul (feu Denise Fournier), feu Yvon (feu Pauline Robert), feu Lévis (feu Marguerite Desrosiers) et Benoit (Micheline Gosselin). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 12 novembre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.