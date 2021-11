PELLETIER, Jacqueline Dumont



Au Centre d'hébergement de Rivière-Bleue le 20 octobre 2021, est décédée à l'âge de 83 ans et 3 mois Mme Jacqueline Dumont, épouse de feu M. Guy Pelletier; fille de feu Mme Irène Michaud et de feu M. Roméo Dumont. Elle demeurait à Saint-Éleuthère. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 9 h à 10 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sonya (Mario Fournier), Alain (Johanne Bélisle), Bernard (Caroline Thibault); ses petits-enfants: Meggy, Tracy, Alex, Alyson, Joël, Yoan, Mylène, Toma, Emy; ses arrière-petits-enfants: Logan, Emmy-Rose, Mackenzie. Elle était la sœur de: feu Jacques (feu Alyne Michaud), Mario (Linda Ouellet), France (feu Philippe Paradis), Pâquerette (Jean-Claude Pichette), Gérald (feu Réjeanne Rivard) et la belle-sœur de: feu Madeleine (feu Lucien Ouellet), feu Raynald (Lucille Chénard), Ghislaine (feu Camille Marchand), feu Huguette (feu Jean-Guy Fréchette), feu Denise (feu Claude Dufour), feu Nicole (feu Roger Bélanger). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Dumont et Pelletier et ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tout le personnel du CHLSD de Rivière-Bleue pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane, Québec G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la