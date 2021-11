BROCHU, Anne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juillet 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Anne Brochu. Elle était la fille de feu dame Thérèse Dubord et feu monsieur Marc Brochu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 14 novembre 2021 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marisol (Paul Théberge) et Samuel (Marie-Claude Parent); ses petits-enfants: Zack, Lila, Emrik et Alec; ses deux sœurs: Ysa (Jean-Hugues Guité) et Carole (Jean-Claude Roy); sa filleule Sarah-Anne. Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants, monsieur André Boiteau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Leucan, 2950-A, boulevard Laurier, Québec (QC), G1V 2M4, tél. : 418-654-2136.