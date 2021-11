GAINES, Colette Latulippe



À son domicile, le 29 octobre 2021, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédée madame Colette Latulippe, épouse de feu monsieur William Gaines, mère de feu Stephan Gaines (époux de Karen Aboud), fille de feu madame Marie-Paule Fortin et de feu monsieur Émilien Latulippe. Colette Latulippe est décédée paisiblement dans son sommeil à sa résidence. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Vincent Gaines (Sylvia Ayoub), Jacques Gaines (Nathalie Goldberg); ses petits-enfants: Colette E. Gaines (Patrick Girouard), Norah Gaines, Jacquelyn Gaines, Aaron Gaines; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Emma Girouard et Hugo Girouard. Elle était la sœur aînée de: Murielle Latulippe (Maurice Couture), feu Nicole Latulippe, Jacques Latulippe (Micheline Garneau), feu Marie-Andrée Latulippe, feu Denis Latulippe (Rolande Morissette), Suzanne Latulippe (Jacques Barrette), Louise Latulippe (Pierre Blanchette), Jean-René Latulippe, Dominique Latulippe (Jacques Boutet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille de feu Colette Latulippe souhaite remercier tout spécialement le personnel de la résidence Le Saint-Patrick pour les excellents soins et le service chaleureux reçus ces derniers mois.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles.