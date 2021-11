DEMERS, Françoise



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 27 octobre 2021, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédée madame Françoise Demers, épouse de feu monsieur Donald De Vre, fille de feu François Demers et de feu Aurore Lemay. Elle demeurait à Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil sa soeur Madeleine (feu Jean-Paul Letarte) et son frère Lionel (Hélène Lussier). Elle était la soeur de feu Maurice, feu Desneiges (feu Roméo Pouliot), feu Evelyn (feu Fernand Isabelle), feu Roméo (Hélène Lamontagne), feu Simonne (feu Gérald Jenkins), feu Emmanuel (Jacqueline Perrault), feu René (Dorice Lainée), feu Yvette (feu Jean-Claude Valiquette) et de feu Thérèse (feu Réjean Charron). Elle laisse également dans le deuil son beau-fils Michael De Vre (Karyn) et ses enfants : Michael F., Cassidy et Caitlyn; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.à compter de 13 h.