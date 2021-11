DUCHESNE, Guy



À l'Hôpital St-Sacrement, le 27 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Guy Duchesne, conjoint de madame Marie-Josée Dufour, fils de feu madame Léa St-Laurent et de feu monsieur Léon Duchesne. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, Il laisse dans le deuil son fils : André (Francine Gagnon), sa belle-sœur : Simone Bélanger (feu Léon-Paul Duchesne); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents de la famille de sa conjointe et ses ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et frères, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Duchesne qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Lauberivière, adresse : 401, rue Saint-Paul, Québec, Québec, téléphone : 418 694-9316, courriel : fondation@lauberiviere.org, site web: www.lauberiviere.org ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, adresse : 1525 Carling Ave, Ottawa, ON K1Z 8R9, Toronto, Ontario, téléphone : 877 882-2582, site web : www.coeuretavc.ca La famille tient à remercier spécialement le personnel du 1er Coulombe et l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les très bons soins prodigués à mon conjoint Guy Duchesne. La famille voudrait aussi remercier le personnel du 3eme étage du CHSLD Saint-Antoine pour leur excellent travail fait dans le plus grand respect.