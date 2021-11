MASSON, Cécile Grimard



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 19 avril 2021, à l'aube de ses 97 ans, est décédée dame Cécile Grimard, épouse de feu monsieur Roger Masson. Elle était la fille de feu dame Cécile Lippé et feu monsieur Joseph-Élie Grimard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, René (Renée Létourneau), Pierre, Robert (Rina Campion), Francine (Denis Lavoie), Denis (Diane Lorentz) et Suzanne (Christian Roup); ses 14 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Cyrille, Jean-Baptiste (feu Annette Jobidon), Élie (feu Thérèse Genois), Roger (Marie-Rose), Jeanne-d'Arc, Marie-Anne (feu Marc Bussières), Henri et André (Ginette Leblanc); ses beaux-frères et belles-sœurs: Edgar, Marcel, Georgette, Antoinette (feu Noël Masson), Maurice (Patricia Beaumont), Paul-Eugène (feu Jacqueline Chamberland), Anne-Marie (feu Gaston St-Hilaire) et Lise (feu Michel Raymond). Noëlla (feu Léonard Savoie) et Gisèle (feu Jean-Dion) lui survivent. Elle a accueilli dans sa famille de nombreux enfants qui ont eu besoin d'une famille accueillante. Elle s'est impliquée auprès de la Légion Royale Canadienne et de Héma Québec. Elle a Servi dans l'armée pendant la Guerre 39-45, CWAC. Depuis plus de 4 ans, madame Grimard demeurait au Centre d'hébergement Saint-Antoine où elle a reçu de bons soins par des femmes et des hommes attentionnés, sécurisants et dévoués. La famille les a appréciés et désire les remercier sincèrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Héma-Québec (Association des Bénévoles du don de sang), 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec (Qc) G1V 5C3, tél. : (418) 780-4362 ou à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Centre d'hébergement St-Antoine), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél. : (418) 691-0766, site internet: www.fondationfais.org